Trignina killer, auto si schianta contro un tir: morto imprenditore 54enne

L’asfalto reso viscido dalla pioggia potrebbe essere una delle cause dell’ennesimo drammatico incidente che ha bagnato di sangue la Trignina. Su un viadotto, all’altezza del bivio per Bagnoli del Trigno il violento scontro tra un autocarro Fiat Iveco e una Hyunday I30. Per il conducente dell’utilitaria, che ha improvvisamente perso il controllo della vettura, l’impatto è stato mortale e a nulla è servito l’intervento del personale sanitario del 118 giunto prontamente sul posto: il cuore del 54enne Michele Sallustio, imprenditore originario di Frosolone ma residente ad Agnone, aveva già smesso di battere.

Quando i soccorsi sono arrivati, davanti ai loro occhi si sono ritrovati una scena terribile: la macchina era accartocciata su se stessa, i pezzi della carrozzeria sparsi ovunque sull’asfalto, come si vede dalle foto. I vigili del fuoco di Agnone e Isernia intervenuti sul posto hanno estratto il cadavere dell’uomo dall’auto, mentre la strada è stata chiusa al traffico – dirottato su vie alternative con ovvi disagi per chi percorreva l’arteria – per consentire ai Carabinieri del Comando provincia di Isernia di effettuare i rilievi ed accertare le responsabilità. Al momento non si esclude nulla: l’uomo potrebbe avere avuto un malore improvviso e avrebbe dunque perso il controllo della vettura. Tuttavia, pure il maltempo potrebbe aver favorito lo schianto su una strada – la statale 650 – molto pericolosa e spesso teatro di incidenti mortali.

Questa volta ad allungare il drammatico elenco delle vittime è Michele Sallustio che abitava ad Agnone con la moglie e con tre figli. Era il proprietario del Santa Lucia Park, un parco ricreativo con lago di pesca sportiva, bar, piscina, parco giochi e area da picnic. Una persona nota e stimata nel centro altomolisano dove la notizia del tragico incidente ha provocato sgomento e commozione, come dimostrano anche i tanti messaggi postati sulla sua pagina Facebook.