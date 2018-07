Un commerciante alla guida di un furgone è stato sorpreso con prodotti lattiero-caseari privi di idonee condizioni igienico-sanitarie.

I prodotti venivano conservati nel vano di carico ad una temperatura non conforme a quella prevista dal regolamento della Comunità Europea che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. La scoperta è stata fatta dai militari della locale Stazione Carabinieri Forestale. All’uomo, dopo le formalità di rito, è stata applicata una sanzione amministrativa.