Aumenta il traffico in autostrada, in viaggio verso sud per le vacanze

Sono in viaggio verso le tanto attese vacanze estive italiani e stranieri che in queste ultime ore di luglio si sono messi in auto per raggiungere le località costiere del sud tra chi raggiunge le famiglie e chi sceglie invece i villaggi e le case vacanza al mare.

Traffico più intenso del solito nell’ultima settimana di luglio, quella che abbraccia idealmente anche il mese di agosto e proietta la maggior parte delle famiglie e degli italiani al riposo stagionale. A confermare i numeri in crescita già a partire da questa mattina è la Polizia Stradale che controlla minuto dopo minuto il traffico veicolare nel tratto autostradale al confine tra il Molise e l’Abruzzo. Circolazione più intensa, ma tutto sommato regolare senza particolari problemi per chi si è ritrovato in macchina questa mattina.

Il picco di partenze si è già avuto nel corso del fine settimana scorso, quello che coincideva con l’ultimo del mese di luglio e si ripeterà nel primo week end di agosto, tra il 4 e il 5 del prossimo mese estivo. Le raccomandazioni per chi si mette in viaggio dal nord verso sud sono le stesse, prudenza e particolare attenzione mentre si è al volante, evitando di utilizzare il cellulare mentre si guida e ogni altra distrazione.