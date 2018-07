78 corridori in gara al trofeo Costa dei Delfini di ciclismo, tutti i vincitori

Si è svolta a Termoli sabato 21 luglio, sotto l’egida dello Csain, la gara ciclistica denominata “ 3° Trofeo Costa dei Delfini”, valida come seconda prova di Campionato Regionale per cicloamatori. L’area scelta dagli organizzatori è stato il Nucleo Industriale di Termoli su un percorso completamente pianeggiante, con manto stradale tirato a lucido per l’occasione sulla distanza di 6,5 chilometri da ripetere per nove volte a cui hanno partecipato 78 concorrenti.

Il Direttore di gara Bruno Irace ha impostato due batterie suddivise per fascia di età ad un minuto di distanza l’una dall’altra, in modo da dare a tutti la possibilità di vittoria, soprattutto in base alla categoria di appartenza, visto che si trattava di un Campionato Regionale di categoria.

La partenza alle 16 ha messo subito in evidenza una fuga di Fabrizio Persichillo del Team Termoli, che però resiste al forcing del gruppo solo per due giri. Al quarto giro, dopo diverse scaramucce, prendono il largo Raffaele Martone, Giacomo Martella, Giovanni Schiavone e Alessandro Ciavarella. I quattro battistrada nel susseguirsi dei giri prendono un vantaggio di circa un chilometro, quando dal gruppo esce al loro inseguimento Andrea Lalli della Ciclistore Campobasso. A nulla è valso il lavoro dei due alfieri del Team Termoli, Schiavone e Martella nel tentativo di non far rientrare Lalli, in quanto sulla linea del traguardo passa secondo dietro Raffaele Martone che si aggiudica la volata. Nella seconda batteria, la vittoria è andata a Fabrizio Di Lorenzo della Ade s.r.l. che precede in volata il beniamino locale Carlo Virgilio della De Santis Bike Store. Terza Piazza per Maurizio Di Cintio.

Nelle categorie queste le classifiche: per i debuttanti al primo posto Davide Calabrese, seguito da Alessio Del Cioppo Alessio e infine da Antonio Fiorentino; nella categoria Junior primo posto per Alessio De Santis, al secondo Antonio Petrone e terzo Vincenzo Di Labbio. Per i Senior 1 sul gradino più alto del podio Andrea Lalli, poi Giacomo Martella e infine Alessandro Chiusolo, per i Senior 2 Alessandro Ciavarella, Vito Antonio Casciano e Fabio Fortunato. Per i Veterani 1 Raffaele Martone, poi Giovanni Schiavone e infine Fabio Diomede; per i Veterani 2 Fabrizio Di Lorenzo, Giampietro D’antuoni e Antonino di Girolamo. Tra i Gentlman 1 sul podio Carlo Virgilio, Angelo Giornetta e Cosimo Rossetti, tra i Gentlman 2 Maurizio Di Cintio, Fabrizio Catapano e Nicola Lacerenza. Per i Super A Antonio Di Virgilio, Giuseppe Gelsomini e Giovanni Cardillo e infine Super B Antonio Trivisonno ed Elio Raspa.

La terza ed ultima prova del Campionato Regionale Molisano si svolgerà domenica 12 agosto a Campitello Matese, dove i concorrenti scenderanno a San Massimo in maniera turistica, e da li verrà dato il via agonistico per la cronoscalata, dove si assegneranno le maglie di Campioni Regionali delle varie categorie. La cronoscalata al parco del Matese vedrà protagonisti anche i cicloturisti che ovviamente partiranno un po’ piu in su per non superare i 600 metri di dislivello previsto dal regolamento ed ovviamente faranno andatura turistica. A fine manifestazione ci sarà il pranzo al ristorante Kristiania a Campitello Matese.