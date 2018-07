Supernalotto, la dea bendata bacia ancora il Molise: vinti 51mila euro

Non sarà stata generosa come a Campobasso, dove lo scorso 23 giugno sono stati vinti oltre 3 milioni di euro, ma la dea bendata si è fermata di nuovo in Molise. Questa volta è toccato all’altro capoluogo molisano, Isernia dove è stato centrato un 5 al Supernalotto dal valore di 51mila euro. La schedina vincente, fa sapere Agipronews, è stata convalidata alla Tabaccheria AnFi in Corso Risorgimento 128. Il Jackpot adesso vale 18,6 milioni di euro.

A Isernia intanto è già partita la caccia al fortunato vincitore che con una bella intuizione è riuscito ad aggiudicarsi un buon gruzzoletto.