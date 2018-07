Sono iniziati i laboratori estivi per bambini sull’archeologia a Colle della Torre a Termoli.

Lo scorso 20 luglio, nella sede dell’associazione ‘Contrade Termoli Nord’, in località Colle delle Torre, si è svolto infatti il primo appuntamento dei “Laboratori estivi di Archeologia”, dal titolo “Trame e intrecci dei Frentani”.

Guidati dagli operatori dell’associazione Me.MO Cantieri Culturali, i partecipanti – dai 4 ai 14 anni – si sono cimentati nell’arte della tessitura. Ogni bambino, infatti, munito del suo piccolo telaio, ha intrecciato, con pazienza e laboriosità, i fili di lana fino a realizzare un piccolo pezzo di stoffa.

Gli organizzatori dell’evento dell’associazione ‘Contrade Termoli Nord’ si dichiarano molto soddisfatti dell’ottima partecipazione al progetto che, attraverso questi incontri, intende creare, anche nelle aree limitrofe della città, un punto di aggregazione per i più giovani.

Il prossimo appuntamento è fissato per il giorno 7 agosto alle ore 17, sempre nella sede dell’associazione, in via G. Pascoli, Contrada Colle della Torre. Sarà la volta del laboratorio di archeologia “Oggi scavo io!”.

I posti sono limitati pertanto la prenotazione è obbligatoria, da effettuare almeno due giorni prima, al numero 3479371813.

Il costo è di 5 euro a partecipante per ogni laboratorio.