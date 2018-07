Silvana Mangano ‘annuncia’ MoliseCinema. Mostra sul backstage de ‘La grande guerra’ di Monicelli

A poco più di due settimane dal via, MoliseCinema 2018 rivela il suo affascinante volto: quello che, anno dopo anno, ha mostrato grandi attori e attrici sul manifesto di promozione della rassegna. La scelta come sempre nobilita il Festival: è una bellissima foto della splendida Silvana Mangano della “Grande guerra”. Una nuova icona del cinema italiano a 100 anni esatti dalla fine del primo conflitto mondiale. E’ per questo che MoliseCinema ricorderà il capolavoro diretto nel 1959 da Mario Monicelli (tra gli interpreti Alberto Sordi e Vittorio Gassman) con una mostra sul dietro le quinte del film, realizzata dall’aiuto regista Mario Maffei.

Silvana Mangano prende il testimone da Isabella Rossellini, che a sua volta era stata preceduta da Brigitte Bardot, Totò, Claudia Cardinale e Anna Magnani, ‘campionissimi’ del cinema italiano ritratti attraverso la lente di importanti fotografi. Sui manifesti, uno dopo l’altro, c’è proprio il meglio del XX secolo in celluloide: una bella responsabilità per il Film Festival di Casacalenda che, finora, non ha mai tradito le attese dei numerosi appassionati, per qualità e varietà. Quest’anno la rassegna si svolgerà dal 7 al 12 agosto. Tanti ospiti, molte anteprime italiane, registi italiani importanti ed emergenti. E una sorpresa che riguarda il Molise e i molisani. Nelle prossime ore sarà ufficializzato il programma.