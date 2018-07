Un’agente di polizia 53enne si è ribaltata oggi, lunedì 23 luglio, poco prima delle 14 sulla strada provinciale 150 tra Palata e Acquaviva Collecroce. La donna A.D.A., in borghese e non in servizio, si trovava al volante della sua Multipla quando ha perso il controllo dell’auto molto probabilmente a causa dell’asfalto bagnato per la pioggia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Termoli per estrarre la donna e i sanitari del 118 che hanno immediatamente trasferito la poliziotta al pronto soccorso del San Timoteo per gli accertamenti. La donna è stata sottoposta ai controlli e sta bene, ma ha riportato un politrauma e qualche frattura.