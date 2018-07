Scuole a rischio sismico, dal Ministero zero finanziamenti per la città

Non ci sono finanziamenti per accertare la vulnerabilità sismica delle scuole della provincia di Campobasso. Nonostante le indagini dei tecnici e un’inchiesta della Procura di Campobasso che hanno messo in evidenza le criticità dei nostri istituti, non sono state presentate richieste di finanziamento al Ministero dell’Istruzione che aveva messo a disposizione fondi per le verifiche negli edifici scolastici nelle zone a rischio sismico.

Il 18 luglio la graduatoria è stata pubblicata. Il risultato? A parte il Comune di Trivento, non ci sono altri comuni della provincia di Campobasso beneficiari dei contributi perché nessuna amministrazione ha voluto cogliere questa opportunità. Come ha fatto invece non solo la giunta guidata da Santorelli, ma anche altri enti molisani: finanziamenti sono stati riconosciuti infatti alla Provincia e al Comune di Isernia, ai Comuni di Acquaviva d’Isernia, Rocchetta al Volturno, Sant’Agapito e Frosolone.