Sono 199 i posti disponibili per i docenti di ruolo nella Regione Molise. Il Ministero dell’Istruzione ha reso disponibili le tabelle analitiche per tipologia di posto/classe di concorso e per provincia con i contingenti per le assunzioni in ruolo del personale docente per il 2018/2019. Si tratta dei 57322 posti autorizzati dal Ministero delle Economie e delle Finanze a fronte di 58.295 posti liberi, come spiegano dalla Flc Cgil Molise.

Per il Molise, il Miur ha stabilito un contingente di 199 assunzioni in ruolo: 138 per la provincia di Campobasso e 61 per quella di Isernia. Per la scuola dell’infanzia sono a disposizione 7 posti nella provincia di Campobasso e 11 in quella di Isernia; per la scuola primaria invece 13 posti nella provincia di Campobasso e 10 ad Isernia, mentre per le scuole medie sono a disposizione 29 posti nella provincia di Campobasso e 14 in quella pentra. Per le scuole superiori 79 in quella di Campobasso e 19 in quella di Isernia. Per il sostegno invece sono complessivamente 17 i posti disponibili, divisi tra i 10 della provincia di Campobasso e 7 in quella di Isernia. In totale ci sono 138 posti nella provincia di Campobasso e 61 in quella pentra, per un totale di 199 posti nell’intera regione. Nello specifico delle scuole superiori per la provincia di Campobasso sono a disposizione un posto nell’area disciplinare Ad02 umanistico linguistica e due nell’ambito Ad03 tecnico; per la provincia di Isernia invece un solo posto nell’ambito Ad03 tecnico.