“Aiuto, c’è un uomo che sta picchiando una donna”. Poco prima delle 16 di questo pomeriggio la telefonata di un cittadino di Campobasso al 112. Chiedeva l’intervento dei Carabinieri mentre stava assistendo ad una scena di violenza: una coppia di mezza età stava litigando nei pressi del Tribunale di viale Elena. Ad un certo punto, la lite è iniziata a degenerare. L’uomo stava colpendo la sua compagna con schiaffi, calci e pugni. Sono stati attimi di alta tensione nel centro del capoluogo.

Ad un certo punto, temendo probabilmente per la vita della donna, aggredita e ferita, il cittadino che stava assistendo suo malgrado alla scena ha provato a calmare gli animi ma non ci è riuscito. Per questo, sentendosi impotente, ha chiesto l’intervento dei militari.

In centro sono arrivati immediatamente gli uomini del Nucleo operativo e radiomobile che hanno riportato la calma tra i due amanti violenti e cercato di tranquillizzarli. La coppia è stata separata e nel giro di pochi minuti è la tensione è stata stemperata.