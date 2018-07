Scapoli contro Ammogliati, divertimento alla partita di calciotto

Buona la partecipazione domenica scorsa 29 luglio alla prima edizione dello “Scapoli contro Ammogliati”, una partita goliardica di calciotto organizzata dal Comitato Festa di Difesa Grande al campo di calcio del quartiere.

“Spirito della manifestazione è quello di aggregare e coinvolgere più generazioni nel divertimento e nei valori fondamentali dello sport – queste le parole del presidente Munzio – e per il prossimo anno prevediamo di coinvolgere anche donne e bambini non soltanto nel tifo, ma anche in partita”.

Per la cronaca hanno vinto gli scapoloni ma il terzo tempo a base di birra e porchetta è stato totalmente a favore degli ammogliati.