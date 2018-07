Sanità, su nomina Toma a commissario critici i 5 Stelle: “Mozione centrodestra senza senso”

Per il Movimento 5 Stelle la mozione sulla sanità è stata una farsa. Per la maggioranza di centrodestra un atto necessario a sollecitare la nomina di Donato Toma a commissario ad acta.

Mattinata convulsa in Consiglio regionale dove hanno assistito ai lavori anche quelli del comitato per la difesa del reparto di Senologia di Isernia.

Ad agitare le acque l’iniziativa del consigliere Andrea Di Lucente il quale ha presentato una mozione perché “s enza la nomina da commissario il nostro presidente è depotenziato”. Nella relazione all’aula l’ex sindaco altomolisano ha fatto presente la necessità “che il Consiglio regionale, organo di massima rappresentanza democratica, esprima un atto di indirizzo forte presso il Governo centrale sul tema della sanità e sulle prossime decisioni. La situazione attuale vede la nostra Regione completamente esautorata da ogni funzione in materia sanitaria, visto il regime di commissariamento e in assenza delle attribuzioni al presidente Toma delle funzioni di Commissario ad acta. Il Presidente Toma di fatto non è nel pieno dell’operatività per quanto riguarda la sanità perché ci sono provvedimenti che, senza la firma del commissario ad acta, essendo la Regione commissariata, non possono essere adottati. E quindi rimaniamo fermi, mentre la situazione della sanità continua a richiedere costante attenzione”.

Pronto a fare la voce grossa anche coi Prefetti delle province “affinché si adoperino anch’essi per la risoluzione del problema” Di Lucente ha chiesto che la mozione venisse discussa e messa ai voti. Cosa che è stata fatta dopo gli interventi di Scarabeo (favorevole), Fanelli e Facciolla (contrari) tra le proteste dei grillini che hanno abbandonato l’aula per quello che loro stessi hanno definito “un teatrino”.

“La maggioranza ha presentato, anzi ha imposto una mozione che chiede al Consiglio regionale di impegnare il governatore Donato Toma, in pratica, a farsi portavoce con il governo nazionale per ottenere la nomina a Commissario della Sanità. Sì, avete capito bene: la maggioranza ci ha chiesto di appoggiare la nomina del presidente della Regione a Commissario ad acta. Ma abbiamo assistito anche alla performance dello stesso Toma che prima ha spiegato di non sapere nulla della mozione della sua stessa maggioranza, poi ha fatto proprio l’atto imponendo ai suoi di votarlo favorevolmente.

Consapevoli che il Consiglio regionale non può avere alcun ruolo nell’iter per la nomina del Commissario ad acta che spetta al Consiglio dei Ministri previa indicazione del Ministro competente, hanno bollato come “atto senza senso” l’iniziativa del collega Di Lucente.

Il portavoce Andrea Greco ha gettato anche il sospetto che dietro questa mozione potesse esserci lo zampino di Patriciello. Nella parte del suo intervento più politica l’ex aspirante governatore ha ricordato gli interessi della famiglia dell’eurodeputato nella sanità privata e il ruolo determinante nell’ascesa politica di Toma oggi e di Frattura e Iorio “ieri e l’altro ieri”.

Il MoVimento 5 Stelle Molise, a tutti i livelli istituzionali, “è in contatto costante con il ministro della Sanità Giulia Grillo che, ne siamo certi, a breve prenderà la migliore decisione possibile per i molisani. Tuttavia chiunque sarà il commissario dovrà chiarire, lo ripetiamo, come gestirà il contenzioso e l’extrabudget con i privati accreditati con la Regione (Fondazione Giovanni Paolo II e Neuromed); quale sarà la vision in merito alla fusione Cardarelli-Fondazione e come gestirà il rapporto con Neuromed in virtù delle convenzioni con la Neurochirurgia che creano problemi con la rete delle emergenze. Ma soprattutto i molisani vogliono avere la certezza di essere curati ovunque, in ogni momento e per qualsiasi patologia. Questi sono temi seri da affrontare, la mozione-farsa della maggioranza non lo è ed è assurdo stare quattro ore in Consiglio per discutere il nulla”.