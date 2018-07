Quasi cinquanta partecipanti e due giorni di sport, divertimento e beneficenza. La prima edizione del torneo di Beach Tennis organizzato dal Rotaract Club di Termoli insieme al Rotary e all’Interact al lido Tricheco di Rio Vivo ha raccolto ottimi consensi e anche grande pubblico ad assistere alla due giorni di gare nei tre campi del lido balneare che ha ospitato la manifestazione sportiva sabato 28 e domenica 29 luglio.

Nella prima giornata si sono svolte le gare del torneo misto con donne e uomini in campo a sfidarsi a colpi di Beach Tennis. Al primo posto la coppia Alberto Mastrangelo e Chiara Larivera, seguiti da Federica Sprocatti e Lele Galante, terzo posto per Marilena Saracino e Angelo Farina.

Per il Torneo maschile giocato nella giornata di domenica invece al primo posto la coppia Alberto Mastrangelo e Angelo Farina, seguiti al secondo posto da Stefano Labarbera e Sandro Mugnano, mentre sul gradino più basso del podio salgono Gianni Di Nallo e Fabrizio Pannunzio. Quarto posto per Marco Grassi e Matteo Granito. Per il Girone Silver invece al primo posto Daniele Fortunato e Simone Fortunato, mentre al secondo Salvatore Riccio e Gianfranco Iuliano. Nella giornata di domenica si è svolto anche il contest sulla pagina facebook: le due coppie che hanno ricevuto più “Mi piace” hanno conquistato il premio: al primo posto della classifica Oscar De Ruvo e Carlo Cannarsa, mentre al secondo Michele Celenza e Giuseppe Sarchione.

Soddisfatti anche i tre presidenti, Rossella Travaglini del Rotary, Raffaella Mastantuoni del Rotaract e Fabrizio Pannunzio dell’Interact: “Siamo pienamente soddisfatti della riuscita dell’evento e dell’ottima risposta ricevuta sia dalle coppie partecipanti, sia dal pubblico. E’ il primo evento di questo anno rotariano, il lavoro di squadra ha dato i suoi frutti per questo ringraziamo gli sponsor che ci hanno sostenuto nell’iniziativa e hanno reso possibile una manifestazione che ci piacerebbe riproporre in futuro. Grazie inoltre a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione della stessa. Il ricavato, come già annunciato, sarà devoluto per l’acquisto di un defibrillatore da donare alla città con il progetto “Termoli ci sta a cuore””, hanno commentato a margine della manifestazione.