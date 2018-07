Rifiuti ed escrementi su strade e marciapiedi: il Comune acquista una nuova spazzatrice. “Città più pulita”

“La città è sporca”: è una delle lamentele più frequenti che arrivano al Comune da parte dei campobassani. Che chiedono una pulizia più accurata di strade, piazze e marciapiedi dove è facile ‘imbattersi’ in rifiuti gettati per terra ed escrementi animali. Per non parlare degli angoli che puzzano di pipì o del clamoroso caso della spazzatrice che ha macchiato (forse in maniera irreversibile) d’olio piazza Municipio e altre vie del capoluogo. Insomma, un disastro. Per rimediare a questa situazione il Comune e la Sea servizi e ambiente spa, la società che si occupa dell’igiene urbana, hanno deciso di acquistare una nuova macchina.

Sarà operativa dal 1 settembre, come annunciano da palazzo San Giorgio in una breve nota inviata alla stampa al termine di una riunione alla quale hanno partecipato il sindaco di Campobasso Antonio Battista, l’assessore all’Ambiente Stefano Ramundo e il presidente della Sea Stefano Sabatini. “Le strade della città sarà più pulite”, assicurano da palazzo San Giorgio. “Abbiamo deciso di implementare il servizio di pulitura delle strade di Campobasso attraverso l’acquisto di una nuova spazzatrice che entrerà in funzione a settembre“.