Regione Molise cerca figure e esperti per commissioni: pubblicati gli avvisi

L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, presieduto dal suo Presidente, Salvatore Micone, ha approvato nella seduta dello scorso venerdì 27 luglio, la delibera con la quale si avvia la fase di pubblicità, in applicazione dell’art. 3 della l.r. n. 16/2002, per la raccolta delle manifestazioni di disponibilità dei soggetti interessati alla elezione, nomina o designazione negli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo con titolarità del potere in capo all’Assemblea legislativa regionale.

Pertanto con il deliberato è disposta la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise degli avvisi di nomine e designazione concernenti il rinnovo dei seguenti organi o organismi, scaduti a seguito della ricostituzione del Consiglio regionale:

a) Commissione regionale per la parità e le pari opportunità: elezione di n. 14 donne;

b) Commissione per la determinazione dei valori agricoli medi e delle indennità di espropriazione per la provincia di Campobasso: nomina di un esperto in materia di edilizia ed urbanistica;

c) Commissione per la determinazione dei valori agricoli medi e delle indennità di espropriazione per la provincia di Isernia: nomina di un esperto in materia di edilizia ed urbanistica;

d) Collegio dei revisori dei conti dell’Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo rurale e della pesca (ARSARP): elezione di tre membri, di cui uno individuato con funzioni di Presidente, – Riapertura dei termini dell’avviso n. 4/2015;

e) Comitato tecnico consultivo per la cooperazione allo sviluppo: nomina di un esperto di comprovata qualificazione scientifica ed accademica con esperienza in materia di cooperazione internazionale;

f) Collegio dei revisori dei conti dell’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli (AAST): elezione di tre componenti e individuazione del Presidente;

g) Collegio dei revisori dei conti dell’Ente provinciale del turismo di Campobasso: elezione di tre componenti e individuazione del Presidente;

h) Collegio dei revisori dei conti dell’ Ente provinciale del turismo di Isernia: elezione di tre componenti e individuazione del Presidente;

i) Consiglio direttivo dell’Ente parco storico regionale dell’olivo di Venafro: nomina di tre esperti in materia agricolo-ambientale;

j) Ente parco storico regionale dell’olivo di Venafro: nomina del revisore dei conti;

k) Commissione tecnica forestale: nomina di due rappresentanti delle imprese boschive;

l) Comitato regionale INPS per il Molise: designazione di un rappresentante dell’ente regione;

m) Collegio dei revisori dei conti dell’Azienda speciale Sviluppo Economico della Regione Molise (SERM): nomina di un membro effettivo e di uno supplente;

n) Comitato tecnico regionale per lo sport: designazione di tre esperti;

o) Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.): elezione di tre membri, tra i quali sarà eletto il Presidente;

p) Consulta per i problemi degli anziani: elezione di tre esperti.

Gli avvisi verranno pubblicati anche sul sito internet istituzionale del Consiglio Regionale nella sezione “amministrazione trasparente”.