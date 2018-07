La coppia Iacampo-Coccia ha tenuto alto il nome del Molise al rally di Roma Capitale. La molisana Martina Iacampo torna dalla sua seconda tappa di campionato regionale con gli occhi pieni di speranza e soddisfazione. Un 8ª posizione assoluta, 2ª di classe e 1ª femminile riempie d’orgoglio il Molise e tutti gli appassionati di motorsport.

Nella Capitale hanno facilmente riconosciuto l’equipaggio femminile su Citroen C2 R2B, sponsorizzato Acqua Molisia, che sabato ha percorso le strade di Roma centro e domenica ha brillato lungo le prove speciali.

Il 6° Rally di Roma Capitale, gara valida per il Campionato Italiano Rally, per il FIA European Championship e per il Campionato Regionale (Rally di Pico), si presentava come un rally lungo e impegnativo iniziato con una prova spettacolo al Colosseo quadrato, concluso a Pico sul palco d’arrivo. Le prove sono state articolate e molto tecniche ma l’equipaggio non si è scoraggiato e si è piazzato persino in 6a posizione assoluta sulla PS 4 di Santopadre.

“L’emozione più grande è stata poter confrontarci con gli equipaggi femminili che seguo e ammiro da anni – ha detto Martina Iacampo. Poter conoscere grandi maestri e piloti ma soprattutto correre su quelle strade che durante le ricognizioni mi rendevano nervosa ma in gara ci hanno fatto divertire. Siamo partite senza nessuna pretesa, senza nessun obiettivo preciso, con la convinzione di dover crescere, fare esperienza e arrivare sulla pedana d’arrivo”.

Prossimo appuntamento a inizio settembre al Rally del Gargano.