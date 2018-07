Raccolta differenziata al Cep, appena iniziata e già i primi problemi: “Pochi due giorni per l’organico”

Da lunedì 23 luglio non ci saranno più i cassonetti dell’immondizia tradizionali al quartiere Cep di Campobasso. Come per il centro storico e le contrade anche qui è partita la raccolta differenziata tanto che, già da qualche giorno, i residenti stanno facendo le ‘prove’.

Gli operatori del progetto Siamo (Comune e Sea) hanno distribuito i kit (buste e mastelli) per adeguarsi al nuovo sistema di conferimento a tutte le famiglie della zona nord del capoluogo.

E già sono arrivate le prime lamentele. Nulla di cui stupirsi, l’assessore all’Ambiente Stefano Ramundo ha ribadito in più occasioni quanto fosse prevedibile qualche doglianza da parte della città che ancora deve abituarsi a un cambiamento tanto radicale dopo aver buttato la ‘monnezza’ – da sempre – senza separare i rifiuti. Qualche aggiustamento qua e là, però, è previsto.

La famiglia De Santis, per esempio, che vive tra via Ciccaglione e via Monte San Gabriele, ha fatto presente un problema che è in realtà avvertito da tutti nel quartiere e riguarda il conferimento dell’organico.

L’ecocalendario – anche questo distribuito ai residenti per spiegare in quali giorni e cosa conferire – è chiaro: ogni lunedì e giovedì del mese. “Ma se ho avuto ospiti a pranzo martedì, se ho cucinato, per esempio, il pesce, dovrò aspettare due giorni interi prima di poter buttare via gli scarti e onestamente non è il massimo convivere con la puzza in casa, soprattutto col caldo”.

Stesso discorso fa chi salta il ‘turno’ perché magari è fuori città ed è costretto ad aspettare per conferire o a recarsi all’isola ecologica. O, con ancora maggiore, preoccupazione, chi ha bimbi piccoli in casa: i pannolini, che rientrano nel “residuo secco” saranno ritirati solo il sabato.

“Una settimana coi pannolini in casa, ma siamo matti?” commenta un papà del quartiere.

Insomma, pur ammettendo qualche sacrificio non è escluso che il sistema possa essere migliorato e i giorni per l’organico possano passare da due a tre, saltando un turno per buttare carta e cartone (tutti i mercoledì del mese) “che sarà pure più ingombrante ma almeno non puzza” spiegano ancora dal Cep.

Un buon sistema per obbligare tutti a fare la differenziata sono gli ammonimenti. Se il rifiuto non è conforme perché mischiato o buttato nel giorno sbagliato da quello previsto dal calendario gli operatori non lo ritireranno. Nei casi più gravi sono previste sanzioni. Nessuna scappatoia per i furbetti: le buste sono dotate di microchip per l’identificazione della famiglia a cui sono state consegnate e ogni mastello ha il nome del suo proprietario.

Per dubbi e richieste di chiarimento (ma anche per chiedere un kit aggiuntivo) c’è un punto informativo al Terzo Spazio.