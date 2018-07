Quel maglioncino tatuato

Lo preferisco ai campioni del Calcio

e alle Star. Col maglione tatuato,

a dolce vita, appare disinvolto.

L’Amministratore ha delegato,

or ora, le responsabilità.

Magari, avessi stretto la mano

al nostro Presidente del Consiglio,

lui solo alla guida, dell’Italia.

Andri270718 Parafrasi = se la poesia, in questo caso commemorativa di un grandissimo, immenso italiano, non fosse visionaria certamente scadrebbe nella prosa! La voce narrante ha un rimpianto, quello di non aver conosciuto personalmente Sergio Marchionne. In verità l’io della lirica lo avrebbe visto benissimo come Presidente del Consiglio ma, si sa, chi possiede grandi capacità umane e professionali difficilmente si cimenta nella Politica!