Pioggia, nebbia e temperatura giù: ennesima giravolta del meteo. “Sembra novembre”

“La pioggia, e ci può stare anche se siamo in piena estate. Ma la nebbia che fa sembrare Campobasso la Valpadania quella proprio no”. E’ un commento unanime quello che si può sentire per strada stamattina, 23 luglio nel capoluogo di regione dove dalle 11 circa piove a dirotto.

In città i lampioni sono rimasti accesi tanto da dare l’impressione di essere in un fredda serata di novembre. La temperatura è scesa bruscamente e molte strade sono invase dall’acqua che copiosa sta cadendo.

L’ennesima pazza giravolta del meteo, con tuoni, lampi e il cielo cupo, hanno reso Campobasso come le città del nord Italia dove da settimane il clima è parecchio instabile e i temporali stanno rovinando l’estate.

E in mattinata, sempre a causa del forte vento e della pioggia, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire sulla Bifernina (al chilometro 800 in territorio di Baranello) per rimuovere alcuni rami spezzati dalla carreggiata.