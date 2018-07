Grande accoglienza per la poetessa Maria Michela Cirella, a “Piana del Signore” in Contrada Iermana, a Montefalcone nel Sannio.

L’evento, che si è svolto nel tardo pomeriggio di sabato 28 luglio, ha richiamato studiosi, estimatori dell’arte poetica, istituzioni e curiosi. In numerosi hanno partecipato, con entusiasmo, alla presentazione delle raccolte di versi dell’artista di Guardialfiera, introdotta dal Presidente Emerito del “Centro Studi Perrazzelli”, Vincenzo Di Sabato.

I versi della poetessa sono stati declamati con garbo e passione, nell’incantevole scenario della vallata di “Piana del Signore”, con lo sfondo del Casale. Il richiamo alla natura, l’eco del passato contadino della terra di Molise, il distacco dal paese natio e l’Amore, in tutte le sue sfaccettature, hanno coinvolto e commosso i partecipanti.

Il fluire delle sue parole è stato interrotto solo dal canto degli stormi in volo sul pubblico e, con estrema grazia, dalle note del musicista Salvatore Muccigrosso. La Terra di Molise con orgoglio ha presentato una sua “figlia”, alla quale si augura un rinnovato successo all’evento “Premio – Il Federiciano” che si svolgerà ad agosto a Rocca Imperiale, in Calabria, quando Michela parteciperà come finalista.

“Siamo onorati di avere avuto con noi Michela, con il valore aggiunto della certezza che la nostra poetessa sarà una tonalità importante nel quadro del Molise – spiegano gli organizzatori – Lo scenario della presentazione è una località d’interesse, che rientra in un circuito della Regione Molise, per la promozione turistica, attraverso itinerari mirati alla scoperta di siti rurali, con percorsi didattici, esplorativi, convegni, rappresentazioni folcloristiche, mostre e sfilate, che hanno come filo conduttore la conservazione dei valori del nostro territorio. La stessa Regione ha creato un portale web, per una divulgazione puntuale dei siti restaurati, con il seguente indirizzo “percorsipsr.regione.molise.it”.