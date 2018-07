Una alta nube di fumo grigio nell’aria, ben visibile anche da diversi chilometri di distanza. Colpa di un incendio avvenuto questa mattina, attorno alle 10, in contrada Cocciolete, vasta area rurale fra Campomarino e Portocannone.

In fiamme alcuni terreni alle spalle di un ampio vigneto. Sul posto i carabinieri Forestali e i vigili del fuoco da Termoli. Non si sono registrati danni o pericoli per le abitazioni, né tantomeno per le persone.

Tuttavia molti cittadini, sia da Termoli che da Campomarino, hanno segnalato la presenza di quella nube di fumo e hanno pensato a un rogo di dimensioni ben maggiori.