Una raffica di multe ha raggiunto i cittadini termolesi residenti soprattutto nelle zone centrali che in questi giorni, in occasione di un Festival che ha letteralmente blindato la zona tra il porto e il borgo vecchio, rendendo inaccessibile praticamente per una settimana la principale via di passaggio e sottraendo alla città centinaia di parcheggi preziosi, si sono visti “recapitare” i famigerati bollettini sotto i tergicristalli.

Per carità, la legge è legge e il codice della strada si deve rispettare. Ma al netto della ragione sul piano strettamente tecnico e burocratico della Polizia municipale, resta una grande amarezza in moltissimi residenti per la totale mancanza di flessibilità in una città dove il parcheggio in questo periodo è una vera utopia. Soprattutto se si pensa ai disabili, che nel triangolo tra via Oliviero, via Cannarsa e zone limitrofe, ormai dispongono di zero posti per lasciare la vettura.

Così è capitato a un residente del centro di lasciare l’auto in un posto non consentito con tanto di tagliandino da disabile dietro il parabrezza. “Ero consapevole che mi trovavo in torto se si va a vedere il codice della strada, ma ho sperato in un minimo di elasticità da parte della polizia visto che erano le 23 e in quel posto non intralciavo il traffico e non davo fastidio a nessuno. In fondo si trattava di accompagnare mia madre per pochi minuti e lasciarla a casa”:

Invece anche in questo caso è arrivata puntuale come una cambiale la multa. E la domanda è: “Ma noi le macchine dove le dobbiamo mettere? Noi che qui ci abitiamo, dobbiamo entrare e uscire e portare pesi fuori e dentro le nostre abitazioni oppure, come in questo caso, persone non autosufficienti, come dobbiamo fare se i parcheggi sono limitatissimi e addirittura quelli per disabili sono stati tutti soppressi?”.

Questa è la sua riflessione, che pubblichiamo perchè in una cittadina come Termoli in estate non si può guardare esclusivamente il divieto senza considerare anche un minimo il contesto. “Termoli in preda alla sanzione da codice della strada a tutti i costi. Proprio nell’ultimo fine settimana trascorso, quello del ‘degusticous’ che ha paralizzato la cittadina, i signori del comando della polizia municipale hanno pensato bene di elevare raffiche di multe, senza un minimo di buonsenso, ma solo con leggendo e applicando ciò che esplicita il codice della strada. Anche lì dove c’è la segnaletica orizzontale e verticale in rifacimento, i vigili urbani hanno ben pensato di lasciare la bolletta rosa per un divieto di sosta o per un intralcio qualsiasi, anche quando quell’attimo fuggente è servito per accompagnare un disabile al portone di casa, lasciando l’auto in maniera da non procurare nessun fastidio ed esponendo prontamente il talloncino dedicato ai diversamente abili”-

“Allora maliziosamente sorgono delle domande: ma è un disegno per fare ‘tana libera tutti’ e costringere quei vacanzieri a non dover più fruire dei servizi ricettivi e partecipare agli eventi organizzati? È un modo per dire: avete visto se ci fosse stato il parcheggio al centro città con il tunnel, tutte queste sanzioni non sarebbero state inflitte? Oppure c’é aria di guerra tra la parte politica che amministra le sorti della città ed il comando dei vigili urbani?”.