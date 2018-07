Mondiale antirazzista fra calcio e solidarietà, vince il centro Le Dune

Si è conclusa con il successo dei ragazzi del centro di accoglienza straordinaria “Le Dune” di Petacciato la quarta edizione del mondiale antirazzista che si è svolto giovedì 26 e venerdì 27 luglio sul campo di calcio della polisportiva San Pietro e Paolo di Termoli, in via Biferno.

La manifestazione di calcio con un occhio al sociale è stata organizzata da realtà che operano nel territorio a favore dei migranti e per l’inclusione sociale di persone in difficoltà economiche o di altro tipo. Fra queste il progetto Sprar “Rifugio sicuro” attivato dal Comune di Termoli e gestito dall’Istituto “Gesù e Maria” con il Consorzio Aid e in partenariato con i Comuni di Ururi e Larino, la cooperativa Cosmo, la società Alba, il Comune di Termoli, l’associazione sportiva dilettantistica Arcadia Calcio A5, la parrocchia di San Pietro e Paolo, l’associazione Fa.c.e.d. (famiglie contro l’emarginazione e la droga), la Valtrigno onlus di Roccaraso e la Cooperativa Marinella.

In campo migranti, operatori dei centri e semplici cittadini. Alla fine vittoria dei ragazzi del centro “Le Dune” che in finale hanno sconfitto per 3-0 in una sorta di derby fra Cas di Petacciato, quelli del centro “Il Colle” che si trova solo a qualche centinaio di metri di distanza.

“Un evento – ha spiegato la diocesi di Termoli-Larino – fortemente voluto dai migranti e divenuta quasi una tradizione, che si propone di affermare i valori della solidarietà e del contrasto ai pregiudizi contro ogni espressione di odio, indifferenza e violenza“.

Durante la due giorni di sport e solidarietà ricordato anche Daniele, giovane termolese tragicamente scomparso circa un anno fa e tutte le vittime del Mediterraneo”.