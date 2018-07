Molise Pride: il percorso della sfilata arcobaleno

È iniziato il conto alla rovescia per il primo Molise Pride che si svolgerà a Campobasso sabato 28 luglio.

Gli organizzatori dell’Arcigay hanno divulgato il percorso della sfilata arcobaleno che muoverà alle ore 16 da piazza Cuoco, di fronte alla stazione di Campobasso. Carri, striscioni e manifestanti con in testa l’ex parlamentare Vladimir Luxuria, madrina della parata, proseguiranno lungo via Veneto, corso Mazzini, piazza Pepe, corso Vittorio Emanuele II per concludersi in piazza della Repubblica.