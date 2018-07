Molise Pride: divieti e chiusure al traffico per la sfilata arcobaleno

Sono attese centinaia di persone, forse più come osservatori che come manifestanti, al Molise Pride in programma a Campobasso sabato pomeriggio 28 luglio.

Il corteo partirà da Piazza Cuoco alle ore 16 e si muoverà lungo via Veneto, via Mazzini (all’altezza della banca d’Italia), piazza Pepe, corso Vittorio Emanuele, via De Attellis, via Verdone per poi concludersi in piazza della Vittoria.

Per questa ragione il Comune di Campobasso ha disposto l’emanazione di una ordinanza di polizia stradale per la chiusura temporanea delle strade interessate dall’evento. Inoltre è stato disposto un 00