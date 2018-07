L’attore di origini molisane Elio Germano torna a MoliseCinema 2018. Sulla pagina facebook dedicata al festival molisano delle pellicole è stato dato l’annuncio della partecipazione dell’interprete romano nato da genitori di Duronia. “E’ tra i più importanti attori italiani già da diversi anni – si legge nella presentazione dell’attore 37enne – Istinto e tecnica lo collocano su un livello qualitativo di eccellenza. Impagabili le emozioni che ci ha regalato sul grande e sul piccolo schermo, interpretando tra gli altri Giacomo Leopardi, Francesco d’Assisi e, recentemente, Nino Manfredi. Come noto, ha pure origini molisane che, per noi, non è assolutamente secondario, lui ufficialmente “Ambasciatore del Molise nel mondo“.

Mercoledì 8 agosto dalle 19.30 Elio Germano sarà protagonista a Casacalenda e inconterà il pubblico per parlare della magia del cinema, dei suoi lavori, del rapporto con la terra di origine, e del libro fresco di stampa che parla di lui. E’ la prima uscita della collana ‘Pagine di MoliseCinema”. S’intitola “Elio Germano Corpo Voce Istinto”, a cura di Vincenzo Meale e Federico Pommier Vincelli.