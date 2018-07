La 14° edizione del Memorial Marco Tiranno, torneo di beach volley, viene vinta dalla coppia Costantino Palli Giuseppe Pacelli che hanno avuto la meglio, in finale, sulla coppia Andrea Di Giorgio-Gianmarco Di Bucci. Al terzo posto si piazzano Andrea Girotti e Adriano Girotti e giù dal podio rimane la compagine maltese. Infatti in questa edizione i vincitori della Malta Cupnon hanno disputato direttamente la finalissima perché, della coppia, il solo Gordon Cachia si è presentato all’evento e ha dovuto disputare, con il nuovo compagno Edyns Grins, l’intero torneo piazzandosi al quinto posto. Il Promoter Marco D’Angelo ringrazia tutti, in modo particolare l’Avis sezione di Termoli che patrocinia il torneo, gli sponsor e tutti quelli che hanno contribuito alla buona riuscita del memorial oltre alla Bahia Azzurra per l’ospitalità e al lido La Perla e al suo staff per il sostegno, dimostrato fino all’ultimo, con la speranza di riportare il memorial dove è nato.