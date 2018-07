La stretta di mano con il sindaco di Campobasso Antonio Battista questo pomeriggio, 31 luglio. Nicola Circelli, nuovo presidente dei Lupi e imprenditore originario di San Bartolomeo in Galdo (in provincia di Benevento), sale poco dopo le 16 le scale di palazzo San Giorgio assieme a due collaboratori. Con il primo cittadino un incontro cordiale in cui si è iniziato ad accennare anche alla convenzione per lo stadio di contrada Selvapiana e dei lavori all’impianto, i quali non dovrebbero pregiudicare l’avvio del campionato. L’amministrazione Battista infatti chiederà alla ditta di accelerare l’intervento affinchè la struttura sia pronta entro qualche settimana.

Intanto tra la tifoseria c’è curiosità di conoscere colui che ha evitato il fallimento del Campobasso calcio proprio nell’anno in cui si celebra il centenario dalla fondazione. Nei prossimi giorni ci sarà una conferenza stampa del neo patron, poi la squadra – che sarà affidata presumibilmente al tecnico Bruno Mandragora – andrà in ritiro dal 6 agosto a San Bartolomeo in Galdo. Sugli aspetti tecnici per ora c’è il massimo riserbo da parte dello stesso Circelli, che abbiamo intercettato proprio in Municipio prima dell’incontro col sindaco.

Presidente, si presenti alla piazza di Campobasso.

“Sono Nicola Circelli, imprenditore di San Bartolomeo in Galdo, ho avuto piccole esperienze nel mondo del calcio, ma ho i miei soci che lavorano nel mondo sportivo professionistico”.

Perché Campobasso? Lei non è molisano…

“No, non sono molisano però è come se mi sentissi molisano. Sono di San Bartolomeo in Galdo che è a 25 minuti di auto dal Molise. Perché Campobasso? Perché è una piazza che merita molto di più, è una piazza in cui in passato si è fatto calcio a livelli importanti e perché c’è stata l’opportunità di subentrare. Ho rilevato il 55% delle quote azionarie con altri soci che in questo momento non sono in Italia, ma verranno molto spesso a sostenermi nel lavoro che porterò avanti”.

Gli obiettivi del prossimo campionato?

“Più che di obiettivi di campionato, parlerei degli obiettivi della società. Io qui non ho trovato niente, zero: non ho trovato né squadra né società né lo stadio. Quindi, puntiamo a costruire una struttura sia a livello societario che sportivo e tecnico per poter affrontare campionati superiori a questi”.

Cosa si sente di dire alla piazza campobassana?

“Posso dire che avremo modo di dimostrare che sta cambiando qualcosa, ma lo vogliamo fare con i fatti. Perché poi è facile parlare, promettere senza poi mantenere gli impegni. Con i fatti vogliamo confermare quello che ci impegniamo di fare”.

Come si sta lavorando per l’allestimento della squadra?

“Stiamo lavorando per questo, al più presto la squadra sarà presentata”.