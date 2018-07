Lungomare sporco dopo la movida dei paninari. Balneatori infuriati

Così si presentava questa mattina, e non certo all’alba, il lungomare nord di Termoli. Bottiglie di vetro a terra, cartacce, cestini stracolmi e in generale pavimentazione e aiuole delle palme disseminate di rifiuti. Infuriati – e legittimamente – i balneatori, proprio quelli che l’Amministrazione e la Teramo Ambiente hanno messo sotto accusa di recente per la cattiva gestione dell’immondizia nei lidi, annunciando una raffica di controlli e relative sanzioni.

Evidentemente, come testimoniano queste immagini scattate proprio da un operatore del mare, la colpa di un simile degrado non è dei balneatori nè dei frequentatori della spiaggia attrezzata. Bensì di chi trascorre le ore piccole sul lungomare bevendo e mangiando dal paninaro ambulante e gettando i rifiuti dove capita. Anche perchè i contenitori del Comune sono insufficienti, come si è detto e scritto una infinità di volte. E anche perchè, da questo punto di vista, i controlli (e le multe) sono piuttosto carenti.