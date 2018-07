Lo Juventus Club Centro Sud di Termoli a New York per i bianconeri

Dall’altra parte del mondo per seguire la Vecchia Signora. Lo Juventus Club Centro Sud di Temoli e dintorni è infatti presente in questi giorni negli Stati Uniti d’America per seguire la squadra campione d’Italia impegnata in una tournée americana nella quale sta disputato importanti amichevoli in vista dell’inizio del campionato di serie A.

Ieri il segretario del club termolese Michele Francabandiera ha infatti seguito la squadra nel match contro il Benfica che si è giocato alla Red Bull Arena di Harrison, non lontano da New York City, incontro poi finito col punteggio di 1-1 e il successo dei bianconeri ai calci di rigore.

Francabandiera ha avuto modo di incontrare e fare una foto con l’inviato di Sky Sport Italia Francesco Cosatti e di portare in alto il nome del club anche in America.