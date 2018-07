Riuscita nel pomeriggio di ieri, domenica 22 luglio, l’iniziativa organizzata in piazza Monumento dai soci del Lions Club Tifernus per il controllo gratuito del diabete e della pressione arteriosa.

Grazie al supporto medico della dottoressa Celeste Vitale, responsabile del reparto diabetologico dell’ospedale San Timoteo e dal personale paramedico della Misericordia di Termoli, numerosi cittadini hanno potuto sottoporsi gratuitamente al controllo del diabete e della pressione per lenire e diagnosticare in tempo utile eventuali patologie. Soddisfatti gli organizzatori per la riuscita della manifestazione.