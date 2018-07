E’ appena iniziata la trattativa sindacale per i licenziamenti che coinvolgono i dipendenti dell’ipermercato all’interno del centro commerciale “Pianeta” (oggi Centro del Molise).

Dopo l’apertura della procedura collettiva per 35 persone questa mattina, 24 luglio, negli uffici di contrada Colle delle Api c’è stata una prima riunione tra le organizzazioni sindacali di categoria (Filcams Cgil, Uiltucs e Fisascat Cisl) e i vertici della cooperativa Molisedea srl e Conad Adriatico.

Contenere gli esuberi annunciati in ragione delle perdite registrate nell’ultimo quinquennio è l’obiettivo dei sindacati che hanno chiesto una integrazione dei dati sui bilanci “perché prima di arrivare a una soluzione è nostra intenzione fotografare la reale situazione patrimoniale dell’azienda” come ha detto al termine dell’incontro Pasquale Guarracino della Uil.

Molisedea, annunciando i licenziamenti collettivi con una lettera che porta la data del 5 luglio, ha motivato questa decisione apparentemente inappellabile spiegando di essere in difficoltà economiche tali da non poter più garantire i livelli occupazionali attuali quando, dal 1 ottobre, scadrà anche l’ultima proroga dei contratti di solidarietà che vanno avanti dal 2013. Da quando, cioè, tra calo delle vendite, crisi e concorrenza sempre più agguerrita, l’ipermercato si è visto ridurre il suo fatturato del 26 per cento.

Daniele Capuano (Cgil), Stefano Murazzo (Cisl) e, come si diceva, Guarracino (Uil) non sono così convinti di questi numeri per questo hanno chiesto un supplemento che sarà fornito dall’azienda nella prossima riunione del 3 agosto prossimo.

Conad e Molisedea – la cooperativa fatta da ex lavoratori – dal canto loro hanno confermato i licenziamenti. “Ma secondo noi un esubero di 35 persone è altissimo” ha commentato Guarracino.