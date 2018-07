Una mostra al Palazzo Vescovile di Termoli per omaggiare l’artista Basso Ragni, nativo della cittadina adriatica.

L’associazione culturale “Andrea Di Capua Duca di Termoli” presenterà infatti alla cittadina – con una mostra che si terrà dal 28 luglio al 4 agosto – l’opera pittorica di Basso Ragni, nativo termolese che ha trascorso tutta la sua vita artistica e umana a Livorno.

“L’associazione apprese casualmente la notizia dell’esistenza di un nostro concittadino che faceva il pittore a Livorno e la scoperta destò molto interesse ed incuriosì tutti gli associati. Fu così che, in modo assolutamente spontaneo, prese corpo l’idea di ricordarlo con un evento a lui dedicato da tenersi nel corso della corrente estate, con una esposizione che è la prima in assoluto organizzata a Termoli per valorizzare la sua opera pittorica”, spiegano in un comunicato gli organizzatori dell’evento.

Le trenta opere che saranno esposte nella mostra dal titolo “Un termolese a Livorno. Opere di Basso Ragni dal 1966 al 1978” documentano diversi periodi della sua arte, che si colloca nell’alveo dei post-macchiaioli toscani, e fanno percepire allo spettatore la grande passione che il pittore ha dedicato ad essa, cimentandosi metodicamente nella rappresentazione di svariati soggetti che vanno dagli scorci della Livorno vecchia, ai vaporetti, alle marine, ai paesaggi, alle nature morte, ai gruppi di gitani nella notte, cogliendone sempre l’essenza formale con l’uso sapiente della modulazione della luce.

Basso Ragni nacque a Termoli nel 1921 e morì prematuramente a Livorno nel 1979, a soli 58 anni. Nel 1939 si arruolò volontario nella Regia Marina. Imbarcato come cannoniere su di un cacciatorpediniere, prese parte al 2° conflitto mondiale. Questo lo portò a navigare in tutto il Mediterraneo e fino al lontano Oceano Indiano, finendo per approdare a Livorno.

La mostra sarà aperta al pubblico dal 28 luglio al 4 agosto dalle ore 21 alle ore 24.

Il catalogo della mostra sarà distribuito gratuitamente nell’ambito della conferenza stampa che avrà luogo mercoledì 25 luglio alle ore 11.30 all’Hotel Corona a Termoli. I testi di presentazione sono a cura di Roberto Crema e Nino Barone.