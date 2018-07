Lavori in via Nobile e via Santa Maria della Croce: saranno chiuse al traffico

Una serie di lavori programmati ha reso necessaria la chiusura di alcune importanti strade di Campobasso. Oggi, 24 luglio, dalle ore 14 sarà chiusa via Nobile, la strada che costeggia il Tribunale del capoluogo, per i lavori di montaggio di un impianto di climatizzazione. Il traffico sarà off limits fino alle ore 18. Sarà chiusa al traffico veicolare anche via Santa Maria della Croce, questa volta nel centro storico della città. In questo caso il periodo di chiusura della strada sarà più lungo: 17 giorni, il tempo necessario per allestire i ponteggi che occorrono per i lavori di ristrutturazione di un fabbricato. Infine il 26 luglio, dalle ore 7 alle ore 10, sarà vietata la sosta in una parte di via Mazzini (compresa tra i civici 44 e 48): l’area sarà occupata da una piattaforma aerea. A comunicarlo è palazzo San Giorgio.