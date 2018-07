Laurea in Farmacia per Luigi Alessandro Di Iorio

Hai suggellato un impegnativo, gravoso percorso di studi con un risultato frutto della tua tenacia e determinazione.

Luigi Alessandro Di Iorio si é laureato brillantemente in Farmacia presso l’Università “G. D’Annunzio” di Chieti il 23 luglio 2018, discutendo una tesi sperimentale in inglese dal titolo “Phytochemistry and phytotoxic effect of female inflorescences from four cannabis sativa l. cultivars grown in Abruzzo”, relatore il chiar.mo prof. Luigi Menghini, correlatrice la prof. ssa Laura De Lellis.

Al neodottore i migliori auguri dai genitori Italo Francesco ed Audenzia, dagli zii Nazario ed Anna Maria, dal cugino Michele, dalla nonna Rosetta e dai parenti tutti.