L’antincendio alla ‘Petrone’ spacca la Coalizione civica. Divisioni in vista pure alle Comunali

La settimana scorsa sugli interventi per l’antincendio all’istituto comprensivo ‘Igino Petrone’ si è sollevato un polverone. Lavori urgenti, non più rinviabili. Pena l’apertura dell’edificio scolastico di via Alfieri che ospita quasi 800 tra alunni, professori e personale scolastico. Il Comune ha stanziato 300mila euro per ottenere il rilascio della certificazione antincendio e per adeguarsi subito alla normativa nazionale. Ma perché la scuola non è ancora a norma, nonostante i 370mila euro stanziati nel 2012 dall’ex amministrazione Di Bartolomeo, è quasi un giallo. La giunta Battista ha deciso di inviare le carte alla Corte dei conti provocando l’ira dell’ex primo cittadino.

Ma non è l’unico motivo di scontro a palazzo San Giorgio. Qui l’opposizione ‘civica’ ha deciso di chiedere chiarimenti al sindaco Antonio Battista presentando non una, ma addirittura due interrogazioni sull’argomento: una porta la firma di Francesco Pilone, l’altra dei consiglieri Marialaura Cancellario, Alberto Tramontano e Carla Fasolino. Basta leggere l’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale, convocato per il 27 luglio, per accorgesene.

Pare che tra i quattro l’idillio sia finito da tempo e che ormai siano ai ferri corti, come riferiscono i bene informati del Municipio. Una guerra interna scoppiata dopo la mancata elezione di Alberto Tramontano, candidato con la Lega, nel Consiglio regionale per poche decine di voti perché qualcuno, riferiscono i rumors, non avrebbe dato al prof il necessario sostegno politico. Lo strappo, forse definitivo, potrebbe avere ripercussioni tra qualche mese, quando il centrodestra dovrà scegliere il candidato sindaco alle Amministrative (e non sarà Aldo De Benedittis, come trapelato qualche giorno fa) che il prossimo maggio si terranno proprio a Campobasso. E non è escluso che anche questa volta saranno presentati due candidati diversi, come successo nel 2014, quando una parte dei moderati si schierò con Michele Scasserra, un’altra parte con l’ex sindaco Gino Di Bartolomeo. Vinse il centrosinistra. “Ma questa volta sarà diverso: vinceremo. Abbiamo anche il sostegno del governo regionale e supereremo pure il Movimento 5 Stelle”, ragiona qualche esponente politico. La campagna elettorale scalda i motori per partire ufficialmente dopo la pausa estiva.