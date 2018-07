Importanti novità sul fronte lavoro: la Regione Molise ha predisposto un Avviso pubblico per la presentazione di progetti volti alla realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità all’interno dei quali saranno impiegati coloro che hanno perso lavoro. “Abbiamo approvato in Giunta un importante provvedimento – spiega il presidente Donato Toma – a favore di soggetti disoccupati iscritti al Centro dell’impiego che siano residenti in Molise, abbiano esaurito il periodo di copertura degli ammortizzatori sociali o ne siano sprovvisti, non godano di alcun trattamento pensionistico, siano stati interessati da licenziamento collettivo, ad eccezione dei licenziamenti per giusta causa, o da cessazione del rapporto di lavoro, comprese le dimissioni per giusta causa e con esclusione delle dimissioni volontarie”.

Il provvedimento, approvato ieri sera lunedì 30 luglio, avrà una dotazione finanziaria pari a 1.750.000,00 euro e arriva proprio mentre l’Istat segnala come la disoccupazione giovanile, cioè il numero di persone che cercano un impiego sul totale della forza lavoro, è aumentato di due decimi di punto salendo al 10,9%. Il numero dei disoccupati risulta così pari a 2 milioni e 866 mila. Al contrario, dopo tre mesi consecutivi di crescita, il numero di occupati è calato di 49 mila unità.

Una boccata di ossigeno, il provvedimento, in un’estate caratterizzata anche dalla chiusura, per ora, del conservificio del Molise che dopo quattro anni non aprirà i cancelli per la tradizionale campagna stagionale del pomodoro. Due mesi di lavoro nei quali, tra operai impiegati in fabbrica e indotto, venivano impiegati un centinaio di persone. Operai del salsificio che si uniscono a quelli dello Zuccherificio ormai rassegnati anche dalla fine degli ammortizzatori sociali (mobilità) e dal silenzio delle istituzioni regionali.

Già i dati Istat di marzo, a tal proposito, evidenziavano le difficoltà della nostra regione a stare al passo con la ripresa che era in atto a livello nazionale in materia di lavoro e occupazione: meno 0,2 per cento, un dato negativo che si andava a inserire in un contesto complessivo di crescita dell’occupazione “sia nei valori assoluti, sia nel tasso che coinvolge anche i giovani di 15-34 anni”, come certificavano dall’ente di statistica.

L’Avviso pubblico e il relativo il provvedimento sono disposizione di amministrazioni pubbliche, enti pubblici economici, società in house, consorzi, enti del cosiddetto Sistema Molise, che presenteranno progetti di pubblica utilità e che saranno chiamati a selezionare, mediante procedura di evidenza pubblica, i soggetti disoccupati che abbiano i requisiti elencati. “Una risposta concreta a quei lavoratori che hanno perso il posto di lavoro e nei confronti dei quali ci eravamo impegnati ad intervenire in tempi brevi con soluzioni possibili e compatibili con il quadro normativo di riferimento” conclude Toma.