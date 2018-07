Il cicloviaggiatore dei record va a salutare l’amico di sempre, Aldo Biscardi

Janus River, il cicloviaggiatore russo polacco di 81 che ha attraversato 160 Paesi in sella alla sua bici, dopo essere stato ospite a Petacciato, Guglionesi e San Martino in Pensilis, si è recato a Larino per salutare il suo amico di sempre: Aldo Biscardi.

Janus River, in Molise per un viaggio senza fine, o meglio, per terminare il suo viaggio nel 2028 a Pechino. È stata la prima volta per lui in Molise, in questo viaggio che lo sta portando ad attraversare l’Italia intera.

Dopo essere stato a Petacciato e a San Martino in Pensilis, il cicloviaggiatore ha deciso di fermarsi a Larino per salutare il suo amico di sempre, Aldo Biscardi. È arrivato al cimitero intorno alle 10,30, ad aspettarlo c’erano Maurizio Varriano dei Borghi d’Eccellenza, il giornalista Maurizio Cavaliere, il Sindaco della cittadina frentana Pino Puchetti e la sua Vice, Maria Giovanna Civitella. Ha chiesto un mazzo di fiori di carta, visto che Aldo parlava sempre della sua festa “San Pardo”, e con grande rispetto e commozione, grazie anche alla collaborazione dell’Amministrazione comunale e del custode del cimitero, è entrato nella cappella dove è tumulato Aldo Biscardi per rimanerci un po’ di tempo ed uscirne visibilmente emozionato.

Janus prevede di percorrere 12000 kilometri in Italia pedalando la penisola fino al 2019 ma ricorderà in special modo il Molise per l’accoglienza e la tanta allegria ricevuta. In una intervista ha rimarcato tale peculiarità da lui riscontrata, associando in questo senso il Molise alla Sardegna e alla Sicilia.