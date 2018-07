Incendio a Colle Macchiuzzo, Termoli: scampato pericolo per case e auto parcheggiate

Grande incendio di sterpaglie intorno alle ore 18 nella zona di Colle Macchiuzzo, a Termoli. Sul posto due squadre dei Vigili del Fuoco che con tempestività hanno evitato che le fiamme interessassero abitazioni ed auto parcheggiate.

Le operazioni di bonifica stanno andando avanti. Il rogo è stato alimentato in fretta e i è propagato nella zona a ridosso delle villette e di numerose auto in sosta. Fuggi-fuggi di numerosi residenti, ma per fortuna i pompieri sono riusciti a domare le fiamme e a ripristinare una situazione di normalità nel quartiere periferico della cittadina adriatica.