Il trio vivo incanta nel ricordo di Lucio Dalla

Ieri sera il Trio Vivo si è esibito in via Adriatica in una serata dedicata al grande Lucio Dalla. La band capeggiata dal tastierista e cantante Vincenzo Limongi ha sapientemente coinvolto tutti gli spettatori con le proprie interpretazioni dei brani più celebri del compianto cantautore bolognese. Non è facile omaggiare un uomo dello spessore umano e artistico come Lucio Dalla. E il trio vivo lo sa benissimo. A metà concerto il tastierista ha specificato di volerlo interpretare in maniera originale e personale, senza l’intenzione di imitarlo o scimmiottarlo.

E le loro interpretazioni sono belle: calorose , passionali e viscerali . Il pubblico è numeroso . I tavoli del ristorante ” L’opera ” , organizzatore della serata , sono stracolmi e anche il pubblico posto appena al di fuori della struttura è abbondante . Vincenzo Limongi scherza con tutti e riesce a creare un clima familiare , quasi casalingo . Gli spettatori gradiscono e piano piano si sciolgono . Si parte con ” 4 marzo 1943 ” e si prosegue con altri indimenticabili classici come “

Ma come fanno i marinai “, “Anna e Marco “, “Piazza grande “, “Disperato erotico ” . A conclusione dello show non poteva mancare una splendida interpretazione di “Caruso “, una delle canzoni più amate di sempre .

Molto apprezzati gli aneddoti con i quali il leader della Band presenta i singoli brani grazie ai quali anche lo spettatore meno provvisto riesce a seguire il concerto con coinvolgimento ed interesse . E infatti il pubblico è di ogni età e nazionalità , a dimostrazione dell’amore per Lucio Dalla , un artista che resterà per sempre indimenticabile e amato da tutti . Il minutaggio dello spettacolo è generoso : oltre due ore per più di 20 canzoni interpretate con maestria e professionalità .

Un grande elogio al Trio Vivo capace di creare un’atmosfera intima e calorosa e di rendere immortale il ricordo di un cantautore della cui dipartita nessun amante della bella musica riuscirà mai a farsene una ragione.