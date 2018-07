Non solo mare. Non solo azzurro. C’è il giallo, il colore dell’oro brunito dell’estate inoltrata, che basta guardarlo per richiamare alla mente l’odore del caldo e il movimento cadenzato delle falciatrici di un tempo.

Oggi sono le mietitrebbie a ridurre le spighe bionde in montagne di cereali da portare in lavorazione, e gli scarti in balle di fieno.

E’ l’altra faccia del Molise marinaro, la dimensione rurale, meno visibile, meno sfrontata, ma ugualmente importante.

Non solo mare. Ma, da lontano, sempre il mare.