Il fresco in Tribunale costa caro agli automobilisti: code in centro per montare il climatizzatore

Ha provocato non pochi disagi al traffico, già normalmente caotico, la chiusura di viale Elena nel pomeriggio di oggi, 24 luglio. La strada, occupata da una grossa autogru, è stata off limits a causa di alcuni lavori per installare un impianto di climatizzazione all’interno del Palazzo di giustizia del capoluogo molisano. Il divieto, lungo uno snodo nevralgico del centro, ha messo a dura prova i nervi degli automobilisti: rallentamenti e lunghe code sono iniziate da via Cavour paralizzando anche corso Bucci.

Caos, clacson che strombazzavano, circolazione in tilt. Per tutto il pomeriggio è stato più complicato raggiungere via Pietrunto, via Roma e via Roma, le principali arterie del centro cittadino.

Oltre ai disagi si è registrata anche molta curiosità da parte dei passanti che osservavano stupiti l’enorme braccio meccanico allestito davanti al Tribunale per arrivare ai piani alti del palazzo.

Ma la chiusura della strada ha provocato lamentele anche da parte dei commercianti della zona: “I nostri clienti non hanno potuto raggiungerci oggi pomeriggio” ha commentato qualcuno.