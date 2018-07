Il fermo pesca scatta prima di Ferragosto, stop fino al 23 settembre

Fissate date del fermo biologico della pesca: a Termoli vietate reti a strascico dal 13 agosto al 23 settembre. Diversi i periodi nel resto dell’Adriatico

Durerà dal 13 agosto al 23 settembre quest’anno il fermo biologico ittico. Si tratta dello stop alla pesca a strascico nel medio Adriatico, lungo la fascia costiera che va da San Benedetto del Tronto a Termoli. Il decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali e della pesca è atteso in queste ore, ma le date sono praticamente certe.

La decisione ha trovato la soddisfazione di Federpesca che ne aveva auspicato lo spostamento di date rispetto a quanto accadeva negli anni scorsi, quando il fermo scattava a inizio agosto. Inoltre va sottolineato che il territorio immediatamente più a sud di Termoli osserverà un periodo di riposo forzato diverso. Questo diversamente rispetto a quanto avveniva in passato, quando il fermo era identico fin quasi al Salento.

Per il compartimento marittimo che va da Manfredonia a Bari, lo stop sarà dal 27 agosto al 7 ottobre. Più a nord invece, da Trieste ad Ancona, fermo in atto dal 30 luglio al 9 settembre. Per cui la marineria termolese, qualora lo riterrà opportuno, potrà spostarsi e continuare a lavorare anche quando in Molise la pesca a strascico sarà vietata. Va ricordato che il fermo biologico non riguarda la piccola pesca.