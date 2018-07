Era rimasto coinvolto nell’indagine che aveva portato all’arresto e alla successiva condanna dell’imam di Campomarino perché ritenuto pronto a condividerne l’ideologia integralista e i propositi terroristici. Per lui adesso l’esperienza in Italia è finita. Il 29enne somalo M.M.A. è stato espulso nei giorni scorsi dal territorio nazionale perché ritenuto un soggetto potenzialmente pericoloso, visto che aveva persino minacciato un mediatore del Cas.

Già da tempo tuttavia M.M.A. non stava più in Molise. Era nel centro d’accoglienza al confine con la Puglia quando, nel marzo 2016, la Polizia piombò fra i bungalow del Blue Bay, ora chiuso, per arrestare Mohammed Abdullai. Il giovane, somalo anche lui, venne reputato una sorta di imam che progettata attentati a Roma. Fu sorpreso a guardare video inneggianti alla Jihad, la guerra contro gli infedeli professa dall’integralisti del sedicente stato islamico noto come Isis. In seguito venne condannato per istigazione al terrorismo a 2 anni e 6 mesi di reclusione dal Tribunale di Campobasso (sentenza confermata in appello e resa definitiva per inammissibilità del ricorso in Cassazione).

Nelle indagini svolte dalla Digos di Campobasso, il 29 enne M.M.A., compagno di stanza dell’imam all’interno del Cas di Campomarino e arrivato in Italia nel 2015 come richiedente asilo, era stato indagato nello stesso procedimento penale. Secondo le attività investigative svolte con metodi tradizionali, l’uomo aveva mostrato un forte legame con l’arrestato, dimostrando di condividerne sia l’ideologia che gli intenti. Tuttavia le indagini non avevano portato a una richiesta di rinvio a giudizio da parte del pm per mancanza di elementi di prova.

Però la Digos aveva segnalato alla Prefettura di Campobasso la pericolosità del giovane africano e nel giugno 2017 gli furono revocate le misure di accoglienza e per ordine del Questore il somalo venne trasferito al centro di permanenza e rimpatrio di Restinco, in provincia di Brindisi.

Lì però il 29enne è finito in un altro guaio con la giustizia e per questo è stato espulso. Anche in questo caso è stata la Digos, sempre quella di Campobasso, a metterlo sotto indagine, poichè ritenuto responsabile di minacce via telefono nei confronti di un ex mediatore culturale del centro di accoglienza straordinario di Campomarino. Quest’ultimo aveva sporto denuncia nei confronti del somalo segnalando quanto avvenuto.

L’indagine ha visto coinvolto anche un altro extracomunitario, il 32enne tunisino T.A., autore materiale delle telefonate di minaccia su impulso del somalo. Quest’ultimo ce l’aveva col mediatore culturale incolpando di essere il responsabile del suo trasferimento da Campomarino al centro di rimpatrio pugliese.

Pochi giorni fa il finale dell’intera vicenda. Il somalo è stato dimesso dal centro brindisino ed espulso dal territorio nazionale italiano con rimpatrio in Somalia. Sorte analoga per il tunisino, coautore del reato. Anche lui è stato rimpatriato ed è tornato in Tunisia con un volo charter.