Grande festa per i cinquantenni larinesi

Hanno deciso di festeggiare tutti insieme la gioia del traguardo raggiunto. Classe 1968, mezzo secolo di svariate esperienze che hanno voluto condividere incontrandosi in occasione dell’estate per celebrare, in una serata conviviale dopo la messa in Cattedrale, le tante esperienze di vita vissuta ripercorrendo aneddoti e ricordi indelebili con allegria e divertimento.

Tanti auguri ai cinquantenni larinesi, che la vita possa riservarvi molte altre soddisfazioni.