Per loro è una “battaglia per il riconoscimento di un diritto, non solo per le donne”, ma per “il rispetto dei principi costituzionali e comunitari” nell’unica Regione d’Italia governata da una giunta che non prevede le famose ‘quote rosa’. E si sono rivolte al Tribunale amministrativo regionale. Lunedì scorso 16 luglio è stato depositato il ricorso firmato da una cittadina elettrice, Beatrice Matalone, candidata alle Regionali dello scorso 22 aprile nella lista ‘Unione per il Molise’ (in appoggio del candidato presidente del Pd Carlo Veneziale) e attuale esponente di ‘Futura’, il movimento che ha nell’ex capo della Camera dei deputati Laura Boldrini il suo presidente onorario.

Ma al suo fianco ci sono altre professioniste ed esponenti delle istituzioni molisane: dalla consigliera di parità della Regione Molise Giuseppina Cennamo alla consigliera del Pd Micaela Fanelli, dalle avvocate Bice Antonelli e Celestina Terzano fino alle assessore al Comune di Campobasso Bibiana Chierchia e Alessandra Salvatore (entrambe del Pd, ma la prima vicina alla Fanelli, la seconda a Roberto Ruta) e Lidia De Benedittis, da poco designata dal sindaco in rappresentanza della sinistra (nonché vicina ad Augusto Massa). Tutte di centrosinistra, insomma.

Una crociata per provare a scardinare la squadra di governo costruita dal presidente di centrodestra Donato Toma, che pure aveva offerto il posto in giunta ad una delle elette, Aida Romagnuolo, salvo poi subire un’altra indicazione dalla Lega. E’ noto: al posto della Romagnuolo, c’è Luigi Mazzuto. Un esecutivo tutto al maschile, insomma. Così come non c’erano donne nella ex giunta Pd di Paolo di Laura Frattura. Ma in quel caso nessuno ha mosso un dito. E oggi sembra una battaglia ‘a scoppio ritardato’. “In realtà, è stata una battaglia che abbiamo portato avanti all’interno della segreteria del Pd, quando al nostro governatore Paolo di Laura Frattura abbiamo più volte ribadito la necessità di nominare una donna”, rimarca Bibiana Chierchia. I ‘panni sporchi’ insomma sono stati lavati in casa Pd ma non è servito.

Tuttavia che sia stato un nervo scoperto si capisce quando la ‘rutiana’ Alessandra Salvatore rimarca di “non aver avallato questa scelta: ho provato a farmi sentire pure all’interno del partito senza ottenere risultati”. Tuttavia, “anche se non mi trovo a mio agio in questo contesto, ho deciso di appoggiare questa battaglia”. “Solo ora sono consigliere regionale – le risponde la Fanelli – e solo ora posso proporre anche atti amministrativi. Ma ogni volta che presentavo una richiesta in tal senso (nominare una donna nella giunta Frattura, ndr), mi dicevano che lo facevo perché volevo diventare assessore. Oggi, che ricopro un ruolo pubblico nel Consiglio regionale, finalmente nessuno mi può dire che lo faccio per interesse personale”.

La consigliera del Pd infatti è pure la firmataria della proposta di legge per modificare lo Statuto regionale, il testo approvato nel 2014 sempre dall’ex giunta Frattura. “C’è una battaglia giuridica e una politica”, osserva. E nell’assise di via IV Novembre l’ex sindaca di Riccia spera di trovare pure qualche sponda in maggioranza dove la presenza femminile mai come quest’anno è numerosa, con ben quattro consigliere elette: le leghiste Aida Romagnuolo e Filomena Calenda, Paola Matteo ed Eleonora Scuncio. Senza dimenticare Patrizia Manzo del Movimento 5 Stelle. Nella competente commissione di palazzo D’Aimmo intanto è stato nominato il relatore della proposta di legge per la modifica dello Statuto per esplicitare meglio il riconoscimento della parità di genere.

Il ricorso, depositato 60 giorni dopo la nomina della giunta regionale e che prevede pure una richiesta di sospensiva, discusso in un’udienza davanti al Tar. Forse se ne parlerà in autunno. Dunque, insiste la Fanelli, “non è una battaglia vuota o un mero riconoscimento formale, né un ricorso presentato per fare cagnara politica”. Dal punto di vista tecnico, spiegano l’avvocato Bice Antonelli e la consigliera di parità Pina Cennamo, “c’è una violazione degli articoli della Costituzione 3, 51 e 117”, “le norme non sono state applicate”. E con una metafora dice: “Il treno della politica non può deragliare dalla legalità”.

In attesa di vedere se i giudici ‘ribalteranno’ la composizione dell’esecutivo Toma, la ‘palma’ dell’ultima assessora presente in una giunta regionale resta in mano ad Angela Fusco Perrella, scelta dall’ex presidente del centrodestra Michele Iorio.