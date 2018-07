Lo “spettacolo” del cantiere al porto: sguardi e commenti sullo smontaggio

Affacciati al muraglione del paese vecchio, accanto alla Torretta Belvedere, un gruppo di impavidi anziani non ha perso l’appuntamento tradizionale con i cantieri: quello dello smontaggio della grande area costruita nei giorni scorsi per il festival del Cous Cous. Questa mattina, lunedì 23 luglio, hanno preso il via le operazioni per smantellare la grande area che per quattro giorni ha ospitato l’evento De Gusticous al porto di Termoli. E il momento non poteva di certo sfuggire agli anziani, pronti a sfidare l’arrivo della pioggia in pantaloncini e canotta estivi per commentare e guardare il grande lavoro degli operai.