Fontana intasata, altalene rotte e ora pure i venditori abusivi: Villa Musenga senza regole

Non bastavano i vandali a rendere la centralissima Villa Musenga di Campobasso un luogo degradato. Ora ci si mettono pure i venditori abusivi ad allestire mercatini in nero sui muretti del parco giochi più frequentato della città.

Questa mattina, 27 luglio, un cittadino ha allertato i vigili urbani i quali, dopo aver preso visione dei danni (la fontanella intasata e le altalene rotte che si aggiungono al già precario stato dei giochi presenti nell’area divertimento per i più piccini), hanno preparato una relazione all’ufficio del comando. Durante il giro di perlustrazione gli agenti della municipale hanno anche notato un gruppetto di ragazzi di colore che avevano allestito un piccolo bazar alle spalle dell’ufficio anagrafe.

Calzini, scarpe, abbigliamento, insomma, c’era un po’ di tutto manco fosse il mercato di corso Bucci. I vigili si sono avvicinati e li hanno fatti sgomberare segnalando questo episodio significativo più che altro perché sottolinea ciò che tanti cittadini segnalano ogni giorno. E cioè che il capoluogo avrebbe bisogno di più controlli contro atti vandalici, in primis, e anche contro i furbetti che evadendo tasse e non pagando i permessi come tutti gli altri ambulanti danneggiano chi lavora e rispetta le regole.