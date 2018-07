“Dopo due anni dalla richiesta di istituzione della riserva naturale alla foce del fiume Trigno, nessuna risposta dalla Regione Molise. Silenzio assoluto ed assordante”. Un appello accorato, quello dell’associazione Ambiente Basso Molise, per la definizione della zona protetta. L’iter è iniziato nel 2016 quando il comune di Montenero di Bisaccia ha approvato, all’unanimità, la proposta e ne ha inviato una copia alla Regione che avrebbe dovuto decidere. Una risposta mai arrivata, come sottolinea la nota del Presidente di Ambiente Basso Molise Luigi Lucchese che ha incrementato “l’amarezza, la delusione e l’arrabbiatura per un iter che non ha ottenuto nemmeno un’effimera risposta dalle istituzioni”.

La zona in questione tocca due regioni, estendendosi dal fiume Sangro in Abruzzo al Biferno in Molise, anche se ricade, per la maggior parte del suo territorio, nell’agro di Montenero di Bisaccia. La sua importanza è dettata dalle caratteristiche ambientali e faunistiche che trovano, nell’umidità dell’area, terreno fertile per la proliferazione. Un “sito di interesse comunitario – ha affermato Lucchese – Che non gode di alcuna attenzione da parte di alcuno. La foce del fiume Trigno è un simbolo di forza, di caparbietà e di volontà. Simbolo di una natura a cui noi tutti dobbiamo rispetto, ma anche di una bellezza incomparabile che deve essere valorizzata e preservata”. Lucchese rimarca, ancora una volta, l’importanza dell’area che si vuole tutelare “non solo per le generazioni future ma soprattutto per la nostra gente e la nostra salute”.

Da due anni ventotto associazioni lottano strenuamente per ottenere questo riconoscimento importante non solo per “l’identità del territorio – continua la nota – Ma anche come opportunità per lo sviluppo sostenibile”. Per comprendere meglio le caratteristiche e la rilevanza di quest’oasi, l’associazione Ambiente Basso Molise invita tutti a partecipare alla manifestazione ‘A spasso con Darwin’ che si svolgerà domenica 29 luglio a partire dalle ore 17 con partenza dalla spiaggia del porto turistico di Montenero di Bisaccia che, assieme al comune di Campomarino, patrocina l’evento.